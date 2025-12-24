Menjelang Ibadah Natal, Polisi Pastikan Keamanan Gereja di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menyisir sejumlah gereja di Kota Bandung, menjelang ibadah malam misa Natal 2025.

Penyisiran melibatkan Tim Jibom Detasemen Satbrimob Polda Jabar guna memastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani saat beribadah.

Petugas menyisir area di Gereja Katedral St. Petrus di Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (24/12/2025). Berbekal bantuan alat, petugas satu per satu mengecek adakah bahan peledak di sekitar gereja.

Kasubden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jabar AKP Heri Purwanto mengatakan, sterilisasi gereja menjadi agenda rutin kepolisian menjelang Hari Raya Natal.

Proses sterilisasi dibantu alat pendeteksi bom dan juga KBR atau Kimia, Biologi, dan Radioaktif.

Seusai sterilisasi, dia memastikan tidak ditemukan adanya barang yang dicurigai bahan peledak. Jemaat di Gereja Katedral pun bisa tenang dalam menjalankan ibadah misa, malam nanti.

"Tidak ditemukan adanya barang-barang atau benda yang diduga mengandung bahan peledak atau bom. Kami melaksanakan kegiatan ini guna meyakinkan kepada jemaat umat Kristiani yang melaksanakan ibadah nanti dinyatakan aman," kata Heri ditemui Gereja Katedral.

Selain memeriksa kondisi Katedral, Brimob Polda Jabar juga menyisir tiga gereja lainnya di Bandung, yakni Gereja Hokimtong Cikapayang, GKI Maulana Yusuf, dan HKBP Riau.