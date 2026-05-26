Menjelang Iduladha 1447 H, Pertamina JBB Jamin Pasokan BBM dan LPG Aman
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan kesiapan operasional dan menjamin ketersediaan pasokan energi aman menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Jaminan ini mencakup wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Langkah antisipasi ini diambil guna menghadapi potensi lonjakan konsumsi energi oleh masyarakat.
Pertamina JBB memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agen, hingga pangkalan LPG akan beroperasi secara optimal demi kelancaran penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperkuat pengamanan pasokan melalui strategi build up stock.
Selain itu, peninjauan langsung terhadap keandalan sarana dan fasilitas penyaluran di lapangan juga terus dilakukan.
"Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, kami terus memantau pergerakan konsumsi di lapangan dan menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat. Jika diperlukan, kami siap menambah penyaluran BBM maupun LPG," ujar Satria, Selasa (26/5).
Meski siap menambah pasokan, Satria menegaskan bahwa penyaluran produk subsidi dan penugasan akan tetap disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pertamina memproyeksikan konsumsi energi di wilayah JBB akan mengalami peningkatan pada periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Hal ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat selama momen Iduladha dan libur panjang (long weekend).
