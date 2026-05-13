Menjelang Iduladha, Disdag Palembang Gelar Pasar Murah di 5 Kecamatan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) bakal menggelar pasar murah secara bergilir di lima kecamatan mulai pekan depan.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan lonjakan harga pokok menjelang Hari Raya Iduladha 2026.

Program ini disiapkan untuk menjaga kestabilan pasokan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kenaikan sejumlah komoditas pangan.

Kepala Bidang Sarana dan Sarana Distribusi Perdagangan (SSDP) Dinas Perdagangan Kota Palembang Elsa Noviani mengungkapkan pasar murah tersebut menjadi langkah antisipasi terhadap kenaikan harga komoditas holtikultura seperti cabai dan bawang yang dipicu faktor cuaca ekstrem serta hambatan distribusi barang ke pasar tradisional.

"Untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang Iduladha, minggu depan kami akan melaksanakan pasar murab secara berturut-turut di beberapa kecamatan. Di sana tersedia beras SPHP dan Minyakita yang dijual bekerja sama dengan para pemasok," ungkap Elsa, Rabu (13/5/2026).

Adapun lima kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan pasar murah yakni Gandus, Sukarami, Sako, Alang-Alang Lebar dan Ilir Timur 1 Palembang.

Selain agenda di bulan Mei, Disdag Palembang juga telah menyiapkan program lanjutan pada Juni mendatang.

"Pasar murah kembali akan digelar selama lima hari berturut-turut dengan fokus utama penyediaan beras SPHP dan Minyakita bagi masyarakat," ujar Elsa.