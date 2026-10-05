Menjelang Indonesia vs Tailan, Suporter Tak Menyangka Pemeriksaan SUGBK Seperti Ini

jpnn.com - Pengamanan di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) diperketat menjelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Tailan, Senin (5/10/2026) malam.

Berbeda dari pertandingan sebelumnya, suporter yang hendak memasuki stadion harus melewati pemeriksaan hingga tiga lapis. Barang bawaan diperiksa satu per satu sebelum penonton diperbolehkan masuk ke area stadion.

Tak hanya barang yang berpotensi mengganggu keamanan, makanan dan minuman dari luar juga menjadi perhatian petugas. Air mineral hingga korek api tidak diperbolehkan dibawa masuk.

Pemeriksaan tersebut bahkan membuat sejumlah suporter kaget karena makanan yang mereka bawa dari luar ikut diminta untuk ditinggalkan.

Salah seorang suporter asal Cilandak, yakni Rico mengaku merasakan perbedaan signifikan dibandingkan saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Bangladesh.

"Ketat banget nih, enggak kayak lawan Bangladesh kemarin. Ini ampun deh, sampai roti tadi juga mau diamankan," kata Rico saat ditemui JPNN.com di sekitar SUGBK.

Menurut Rico, pemeriksaan berlapis membuat proses masuk ke stadion terasa lebih ketat. Dia juga mengeluhkan aturan terkait makanan dan minuman dari luar yang tidak bisa dibawa masuk.

"Komersil banget deh, masa harus beli semua di dalam, enggak boleh bawa dari luar," ujarnya.