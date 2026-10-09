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Menjelang IWL 2026/27, Persija Women Datangkan 3 Pemain Asing

Menjelang IWL 2026/27, Persija Women Datangkan 3 Pemain Asing
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Michika Sakamoto, Saki Nishihara, dan Lisa Jacob Zouaoui saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta Women untuk menghadapi Indonesia Women's League (IWL) 2026/27. Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com - Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Indonesia Women's League (IWL) 2026/27.

Macan Kemayoran melengkapi komposisi pemain asing dengan mendatangkan tiga nama dari luar negeri.

Tiga pemain tersebut ialah dua pesepak bola asal Jepang, Michika Sakamoto dan Saki Nishihara, serta pemain asal Prancis Lisa Jacob Zouaoui.

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Saki Nishihara menjadi salah satu tambahan penting bagi Persija Women. Pemain asal Jepang itu sudah memiliki pengalaman berkarier di kawasan Asia Tenggara.

Saki tercatat pernah memperkuat Young Elephants FC di Laos dan Sabah FC di Malaysia. Dia juga sempat bermain untuk Avondale FC di Australia.

Sementara itu, Michika Sakamoto memiliki pengalaman berkarier di Eropa. Dia sebelumnya memperkuat C.D. Femarguin.

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Lisa Jacob Zouaoui juga membawa pengalaman dari kompetisi Eropa. Pemain asal Prancis itu pernah memperkuat FC Metz.

Kehadiran tiga pemain asing tersebut diharapkan membuat Persija Women memiliki kekuatan yang lebih kompetitif saat tampil di IWL 2026/27.

Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Indonesia Women's League (IWL) 2026/27 dengan mendatangkan tiga pemain asing

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