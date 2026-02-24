Menjelang Jumpa Madura United, Persib Bandung Dapat Tambahan Amunisi
jpnn.com - Marc Klok mengaku kondisinya telah pulih setelah absen dalam tiga pertandingan bersama Persib Bandung.
Menjelang laga melawan Madura United, sang kapten telah kembali bergabung dalam sesi latihan tim.
Sebelumnya, Marc Klok harus menepi akibat cedera yang didapat saat melawan PSBS Biak.
Setelah menjalani pemantauan intensif dari tim medis, pemain naturalisasi asal Belanda itu dinyatakan siap berlatih kembali.
"Ya, (kondisinya) sudah baik. Kalian lihat latihan full hari ini lagi," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (24/2/2026).
Klok mengungkapkan dirinya menjalani program latihan mandiri selama hampir empat pekan demi menjaga kebugaran selama masa pemulihan.
Dia pun paham apabila nanti dimainkan, bisa saja datang dari bangku cadangan.
"Jadi saya mulai dari cadangan mungkin, dan main berapa menit lagi untuk comebcak setelah empat minggu," tuturnya.
Persib Bandung mendapat tambahan amunisi menjelang jumpa Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Siaga Hadapi Taktik ‘Parkir Bus’ Madura United
- Bhayangkara FC Tak Mau Meremeh-temehkan Semen Padang
- Persib Bandung Dipaksa Siap Hadapi Madura United
- Persis Solo Keluarkan Pernyataan Penting soal Coach Milo, Sakjose!
- Tanpa 2 Pilar, Malut United Siapkan Jamuan Panas untuk Persija Jakarta
- Persib & Borneo FC Keok di Kandang Malut United, Persija?