Menjelang Jumpa Semen Padang, Ultimatum Bojan Hodak untuk Persib Bandung Makin Tegas

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya tak punya ruang untuk terpeleset di sisa kompetisi BRI Super League 2025/26.

Maung Bandung kini menganggap setiap pertandingan sebagai laga penentuan demi menjaga peluang juara.

Dalam waktu dekat, Persib akan bertandang ke markas Semen Padang pada pekan ke-26 Super League di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026) malam WIB.

Laga tersebut menjadi salah satu dari rangkaian krusial yang harus dimaksimalkan oleh tim asal Kota Kembang itu.

Hodak menekankan bahwa fokus Persib sepenuhnya tertuju pada perolehan poin sempurna, tanpa ingin dipusingkan dengan hasil yang diraih tim lain.

"Setiap pertandingan yang tersisa bagi kami ibarat laga final yang wajib dimenangkan," tegasnya.

Pelatih asal Kroasia itu juga menilai Semen Padang bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Bermain di kandang sendiri, tim tuan rumah dipastikan tampil ngotot demi menjauh dari ancaman degradasi.