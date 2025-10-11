menu
Menjelang Jumpa Timnas Indonesia, Pelatih Irak Beri Nilai 10

Pelatih Timnas Irak Graham Arnold. Foto: diambil dari afc

jpnn.com - JEDDAH - Juru Taktik Timnas Irak Graham Arnold optimistis kekuatan pasukannya bisa mengalahkan Timnas Indonesia.

Irak dan Indonesia bakal bentrok di Grup B Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Raja Abdullah, Jeddah, Minggu (12/10).

Kick off mulai pukul 02.30 WIB.

"Kami sangat antusias dengan pertandingan melawan Indonesia," kata Arnold seperti dikutip dari laman AFC.

"Kualifikasi Piala Dunia jelas sangat penting. Kami sudah menunggu dan sekarang kami semua siap," imbuhnya.

Pelatih berkebangsaan Australia, berusia 62 tahun itu membanggakan para pemainnya.

"Saya rasa jika saya harus memberi nilai kesiapan tim, maka nilainya 10," ujarnya.

Menurut Arnold, dia tidak pernah punya masalah dengan disiplin para pemain Irak.

Irak vs Indonesia digelar di Stadion Raja Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Minggu dini hari WIB.

