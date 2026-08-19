Menjelang Kompetisi, PSIM Temukan Masalah Serius di Lini Depan

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta mulai membongkar titik lemah skuad sebelum Super League 2026/27 bergulir.

Laga uji coba menghadapi Persekabpas Pasuruan di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Selasa (18/8) sore, menjadi momen bagi tim pelatih untuk menguji sejauh mana kesiapan para pemain.

Manajer PSIM, Iksan Mahar, mengungkapkan hasil pertandingan bukan menjadi target utama dalam rangkaian uji coba. Fokus terbesar diarahkan pada pembenahan taktik, teknik, kondisi fisik, serta kekompakan tim.

"Secara keseluruhan sejak awal uji coba kita memang bukan untuk mencari hasil, melainkan bagaimana menyempurnakan tim secara taktis, teknis, hingga kondisi fisik para pemain," kata Iksan.

Salah satu pekerjaan rumah PSIM Yogyakarta yang masih terlihat adalah membangun koneksi di lini depan.

Menurutnya, sejumlah pemain anyar belum sepenuhnya menemukan kombinasi terbaik dengan rekan setim.

"Jadi, kami melihat adanya kekurangan di area tersebut dan hal ini tentu menjadi evaluasi, terutama bagi beberapa pemain baru di lini depan yang terlihat masih mencari cara dan bentuk permainan terbaik. Tidak hanya secara taktis, tetapi juga hubungan antar-pemain," jelasnya.

Dalam dua pekan terakhir, PSIM Yogyakarta memang sengaja memperbanyak agenda uji tanding.