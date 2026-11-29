jpnn.com, JAKARTA - PSSI akan menggelar Kongres Biasa yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.

Menjelang kongres, PSSI mengesahkan susunan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan untuk periode 2027-2031.

Berdasarkan laman resmi PSSI, agenda utama kongres tersebut adalah memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, serta anggota Komite Eksekutif PSSI untuk masa bakti 2027-2031.

Pengesahan itu tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 15/KEP/XI-2026 tentang Pengesahan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan Periode 2027-2031. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Kongres Biasa PSSI pada Sabtu (28/11).

Surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Yunus Nusi itu menetapkan lima orang sebagai anggota Komite Pemilihan dan tiga orang untuk Komite Banding Pemilihan.

Amir Burhannudin ditunjuk sebagai Ketua Komite Pemilihan, dengan Eko Hendro Prasetyo sebagai wakil ketua. Sementara itu, tiga anggota lainnya adalah Rachmad Deswandy, Diego Saputro, dan Gunawan Suswantoro.

Adapun Komite Banding Pemilihan akan dipimpin Supyan Lestaluhu. Posisi wakil ketua dipercayakan kepada Togi M. P. Pangaribuan, sedangkan Rifyan Ridwan Shaleh ditetapkan sebagai anggota.

Surat Keputusan Nomor 15/KEP/XI-2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.