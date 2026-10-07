Menjelang Kongres XXIV Semarang, PP INI Serukan Solidaritas Anggota

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) bersama jajaran Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di seluruh Indonesia menyerukan kepada seluruh anggota untuk tetap tenang, solid.

Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan pers yang dibacakan jajaran pimpinan PP Ikatan Notaris Indonesia pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Ketua Umum PP INI Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., LL.M., Sp.N., menegaskan pentingnya menjaga Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris di Indonesia serta meminta seluruh anggota tidak terprovokasi oleh berbagai dinamika yang terjadi.

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Dia meminta notaris tetap menjalankan aktivitas organisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan perkumpulan.

“Seluruh anggota diminta tetap tenang, solid, dan menjaga keutuhan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal organisasi notaris di Indonesia,” kata Irfan.

Kedudukan Ikatan Notaris Indonesia

PP Ikatan Notaris Indonesia dan para Ketua Pengurus Wilayah menegaskan kedudukan Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris memiliki landasan hukum yang kuat.

Landasan tersebut antara lain merujuk pada Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.