Menjelang Konser di Kuala Lumpur, Mahalini Gelar Meet and Greet Bareng Penggemar

jpnn.com, MALAYSIA - Penyanyi Mahalini menggelar sesi meet and greet bersama penggemarnya di Malaysia, sehari menjelang konser tunggal KOMA Live in Concert Malaysia yang digelar Sabtu (2/5).

Dalam kesempatan tersebut, Mahalini memanfaatkan momen itu untuk berinteraksi dengan para penggemarnya yang tergabung dalam Mylinz Malaysia.

Sesi meet and greet itu menjadi bagian dari rangkaian pra-acara untuk menyapa langsung para penggemar sekaligus membangun kedekatan menjelang pertunjukan utama.

Kehadiran istri dari Rizky Febian di Odeon KL pada Jumat (1/5), itu membuat suasana menjadi hangat dengan sesi berbincang, foto bersama, serta penyampaian apresiasi dari penyanyi tersebut kepada para penggemar yang telah mengikuti perjalanan kariernya, termasuk selama masa jeda dari panggung.

CEO Antara Suara, Andri Verraning Ayu menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang telah meramaikan lokasi acara dengan antusiasme mereka.

"Sejak awal kami menyambut kembalinya Mahalini dengan penuh antusias. Kami memaksimalkan seluruh upaya untuk menghadirkan pengalaman konser yang berkesan bagi para penggemar. Melihat respons luar biasa pada sesi meet and greet kali ini, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami," ujar Andri Verraning Ayu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/5).

“KOMA Live in Concert Malaysia merupakan debut Antara Suara di Malaysia, secara khusus kami berharap konser di Kuala Lumpur diharapkan dapat menjangkau penggemar Mahalini di Malaysia, yang selama ini menjadi salah satu basis pendengar terbesar di luar Indonesia," sambungnya.

Konser KOMA Live in Concert Malaysia dijadwalkan berlangsung di Idea Live Arena, 3 Damansara, Kuala Lumpur.