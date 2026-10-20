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Menjelang Kontrak Berakhir, Marc Klok Pengin Pensiun di Persib

Menjelang Kontrak Berakhir, Marc Klok Pengin Pensiun di Persib
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Kapten Persib Marc Klok. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pesepak bola Marc Klok bertekad untuk mengakhiri kariernya atau pensiun di klub Persib Bandung.

Sebab, kapten tim tersebut bakal habis kontrak di akhir musim 2026/2027. Pemain naturalisasi itu akan memasuki musim kelimanya dengan Maung Bandung.

Marc Klok mengatakan sampai hari ini dirinya tidak memikirkan klub lain.

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"Yes betul. What to say? My heart is blue (Apa yang harus dikatakan? Hati saya biru)," kata Marc Klok di Bandung, Selasa (20/10/2026).

Marc Klok banyak merasakan momen-momen luar biasa yang tidak didapatkan saat berkarier di klub lain.

Selama tiga musim berturut-turut, pemain pengatur serangan itu ikut mempersembahkan gelar juara buat Bobotoh.

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Dia merasakan bersaing di kompetisi sekelas AFC Champions League Two (ACL 2) dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Maka dari itu, Marc Klok begitu ingin mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola di Persib.

Marc Klok menyampaikan keinginannya pensiun di klub Persib Bandung. Kontrak sosok kapten tim itu diketahui akan berakhir di akhir musim ini.

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