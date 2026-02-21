Menjelang Laga Persib vs Persita, Ada Kabar Baik untuk Bobotoh

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib vs Persita Tangerang sebagai laga pekan ke-22 Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2) pukul 20.30 WIB.

Menjelang laga Persib vs Persita, gelandang senior Marc Klok kembali berlatih bersama Maung Bandung, setelah sempat menepi untuk menjalani pemulihan cedera dalam mempersiapkan diri menatap sisa kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Pemain berusia 32 tahun tersebut mendapatkan cedera pada pekan ke-18 Super League ketika Persib Bandung menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1/2026).

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (21/2), Klok mengatakan kondisinya sudah berangsur pulih.

Dia bilang dalam beberapa waktu ke depan siap kembali merumput di lapangan hijau.

Marc Klok mengaku sudah tidak lagi merasakan nyeri pada bagian yang sebelumnya mengalami cedera.

Dia merasa kondisi fisiknya saat ini jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya.

"Kondisi ya, lumayan baik. Mungkin beberapa hari lagi saya gabung full sama tim lagi. Tidak ada rasa sakit, (terasa) lebih kuat," ujar Klok.