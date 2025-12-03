Menjelang Lawan Borneo FC, Mental Persib Bandung di Level Tertinggi

jpnn.com - Persib Bandung tengah berada dalam performa terbaik menjelang pertandingan melawan Borneo FC pada pertandingan tunda pekan kelima BRI Super League 2025/26.

Empat kemenangan beruntun menjadi modal berharga bagi Persib untuk menyapu bersih laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jumat (5/12/2025) malam.

Empat Kemenangan Beruntun Jadi Modal Persib

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan kepercayaan diri para pemain terus membaik setelah kemenangan besar 4-1 di markas Madura United.

Para penggawa Maung Bandung pun optimistis bisa kembali memenangkan duel big match melawan Borneo FC.

"Kepercayaan diri pemain Persib selalu sama. Mereka sangat profesional dan tahu apa yang harus dilakukan," kata Igor di Bandung, Rabu (3/12/2025).

Persiapan Menjelang Big Match

Igor mengungkapkan, staf pelatih tidak perlu terlalu menggenjot mental para pemain.

Tren positif yang tengah dijalani membuat seluruh pemain memahami tugas dan target di setiap pertandingan.

"Mereka tahu, mereka tidak boleh mengecewakan diri sendiri dan fan. Jadi, mereka selalu 100 persen saat latihan dan pertandingan," ujarnya.