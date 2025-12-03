Menjelang Lawan Borneo FC, Mental Persib Bandung di Level Tertinggi
jpnn.com - Persib Bandung tengah berada dalam performa terbaik menjelang pertandingan melawan Borneo FC pada pertandingan tunda pekan kelima BRI Super League 2025/26.
Empat kemenangan beruntun menjadi modal berharga bagi Persib untuk menyapu bersih laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jumat (5/12/2025) malam.
Empat Kemenangan Beruntun Jadi Modal Persib
Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan kepercayaan diri para pemain terus membaik setelah kemenangan besar 4-1 di markas Madura United.
Para penggawa Maung Bandung pun optimistis bisa kembali memenangkan duel big match melawan Borneo FC.
"Kepercayaan diri pemain Persib selalu sama. Mereka sangat profesional dan tahu apa yang harus dilakukan," kata Igor di Bandung, Rabu (3/12/2025).
Persiapan Menjelang Big Match
Igor mengungkapkan, staf pelatih tidak perlu terlalu menggenjot mental para pemain.
Tren positif yang tengah dijalani membuat seluruh pemain memahami tugas dan target di setiap pertandingan.
"Mereka tahu, mereka tidak boleh mengecewakan diri sendiri dan fan. Jadi, mereka selalu 100 persen saat latihan dan pertandingan," ujarnya.
Persib Bandung dalam tren terbaik jelang hadapi Borneo FC. Empat kemenangan beruntun membuat skuad Maung Bandung percaya diri menatap big match di GBLA.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelatih Persib Bandung Mengalami Gangguan Kesehatan
- Persib Bandung Hadapi Ujian Berat, Lucho Wanti-wanti Bahaya Nomor 10 Borneo FC
- Rekor Roboh, Borneo FC Tantang Persib Bandung dengan Ambisi Baru
- Bojan Hodak Absen, Persib Bandung Mengatur Napas untuk Menghadapi Borneo FC
- Dicoret Bojan Hodak, Wiliam Marcilio Kini Diserahkan ke Manajemen Persib
- Sinyal Positif Alfeandra Dewangga Dapat Kepercayaan Pelatih Bojan Hodak