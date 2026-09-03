Menjelang Lawan Borneo FC, Persija Jakarta Dihantam Masalah Besar

jpnn.com - Persija Jakarta harus memutar otak menjelang pertandingan pertama Super League 2026/26 menghadapi Borneo FC.

Sejumlah pemain penting masuk daftar cedera sehingga persiapan Macan Kemayoran tidak berjalan dengan kekuatan penuh.

Salah satu nama terbaru yang mengalami masalah adalah Pratama Arhan. Eks pemain Bangkok United itu cedera pada bagian jari ketika memperkuat Persija melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS), 29 Agustus lalu.

Arhan tetap melanjutkan pertandingan dengan tangan yang diperban sebelum akhirnya menjalani operasi untuk menangani fraktur phalanx pada Selasa (1/9/2026).

"Arhan mengalami fraktur phalanx dan harus menjalani tindakan operasi. Proses pemulihannya diperkirakan berlangsung empat hingga enam pekan," ucap dokter Persija, dr. Muhammad Andeansah, Sp.K.O.

Persija Kehilangan Sejumlah Pemain

Arhan bukan satu-satunya pemain yang harus menjalani pemulihan. Persija juga masih memantau kondisi Andritany Ardhiyasa, Eksel Runtukahu, Dony Tri Pamungkas, dan Kwon Chang-hoon.

Andritany mengalami masalah pada betis saat mengikuti pemusatan latihan di Thailand. Penjaga gawang senior tersebut diperkirakan membutuhkan satu hingga dua pekan untuk kembali pulih.

Eksel masih menjalani proses pemulihan akibat cedera hamstring dan diprediksi membutuhkan sekitar satu pekan. Adapun Dony mengalami cedera pada otot paha dengan estimasi pemulihan dua hingga tiga pekan.