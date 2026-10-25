Menjelang Lawan Garudayaksa FC, Dedi Kusnandar Ungkap Tantangan Berat Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Laga yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026), menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Kekalahan 0-1 dari Madura United pada pertandingan sebelumnya membuat Persib kehilangan kesempatan menambah poin.

Maung Bandung masih tertahan di peringkat keenam klasemen sementara Super League dengan koleksi 10 poin.

Kemenangan atas Garudayaksa FC pun menjadi kesempatan untuk memperbaiki situasi tersebut.

Persib Bandung Dituntut Bangkit

Dedi Kusnandar menegaskan bahwa Persib harus menunjukkan respons positif di lapangan. Gelandang bernomor punggung 11 itu menilai hasil maksimal menjadi sasaran utama timnya dalam lawatan ke markas Garudayaksa.

"Bagi kami, tidak ada alasan untuk gagal meraih hasil terbaik ketika menghadapi Garudayaksa. Kemenangan tetap menjadi target yang harus kami perjuangkan," ucapnya.

Tantangan Persib bukan hanya datang dari kekuatan lawan. Rangkaian pertandingan dengan waktu pemulihan terbatas juga menuntut setiap pemain menjaga kesiapan agar tetap bisa memberikan kontribusi ketika dibutuhkan.