Menjelang Lawan Manila Digger, Julio Cesar Ungkap Perubahan Besar Persib Bandung

jpnn.com - Manila Digger bakal menjadi ujian penting bagi Persib Bandung dalam laga playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Menurut jadwal, duel Persib vs Manila Digger akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Bek Persib Julio Cesar mengungkap ada perkembangan yang membuatnya makin percaya diri menatap duel tersebut.

Salah satu perubahan yang paling terasa ialah hubungan antarpemain yang kian terbentuk.

Persib Makin Kompak

Kondisi tersebut dinilai penting karena Persib melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain pada musim ini.

Tercatat, Maung Bandung mendatangkan enam pemain asing baru, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Balsa Sekulic, Gakuto Notsuda, Danijel Loncar, dan Mariano Peralta.

Baca Juga: Kiper Persib Teja Paku Alam Bongkar Kekuatan Manila Digger

Selain itu, Persib juga menambah dua tenaga pemain diaspora, yaitu Sandy Walsh serta Ragnar Oratmangoen.

Dengan kondisi tersebut, pemain anyar membutuhkan waktu untuk mengenal rekan setim sekaligus memahami pola permainan yang diterapkan tim pelatih.