Menjelang Lawan Oman & Mozambik, Timnas Indonesia Kehilangan Jay Idzes

jpnn.com - JAKARTA - Kabar kurang sedap datang dari Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan Jay Idzes.

Bek andala sekaligus salah satu pilar pertahanan Timnas Indonesia itu dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Merah Putih akibat belum pulih dari cedera.

Absennya Jay Idzes menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia. Hal itu mengingat peran Jay yang sangat vital di lini belakang pertahanan Timnas Indonesia.

Pemain yang membela Sassuolo itu masih bergelut dengan cedera tumit yang dialaminya pada penghujung musim kompetisi Serie A 2025/2026.

Cedera tersebut kembali kambuh saat Sassuolo menghadapi Parma pada 24 Mei lalu. Dalam laga itu, Idzes yang tampil sejak awal terpaksa ditarik keluar pada menit ke-54 karena tidak mampu melanjutkan pertandingan.

Masalah pada tumit sebenarnya sudah menghantui pemain berusia 25 tahun tersebut sejak awal Mei ketika menghadapi AC Milan. Kondisi itu bahkan membuatnya harus menepi dalam dua pertandingan penting Sassuolo melawan Torino dan Lecce.

Melalui unggahan di media sosial, Idzes mengungkapkan rasa kecewanya karena gagal memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Meski begitu, dia memilih fokus menjalani pemulihan agar tidak mengambil risiko yang lebih besar.

"Kecewa tidak bisa bersama tim kali ini," tulis Idzes.