menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Menjelang Lawan Oman & Mozambik, Timnas Indonesia Kehilangan Jay Idzes

Menjelang Lawan Oman & Mozambik, Timnas Indonesia Kehilangan Jay Idzes

Menjelang Lawan Oman & Mozambik, Timnas Indonesia Kehilangan Jay Idzes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Kabar kurang sedap datang dari Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026.  Timnas Indonesia dipastikan kehilangan Jay Idzes.

Bek andala sekaligus salah satu pilar pertahanan Timnas Indonesia itu dipastikan tidak bisa memperkuat skuad Merah Putih akibat belum pulih dari cedera.

Absennya Jay Idzes menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia. Hal itu mengingat peran Jay yang sangat vital di lini belakang pertahanan Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Pemain yang membela Sassuolo itu masih bergelut dengan cedera tumit yang dialaminya pada penghujung musim kompetisi Serie A 2025/2026.

Cedera tersebut kembali kambuh saat Sassuolo menghadapi Parma pada 24 Mei lalu. Dalam laga itu, Idzes yang tampil sejak  awal terpaksa ditarik keluar pada menit ke-54 karena tidak mampu melanjutkan pertandingan.

Masalah pada tumit sebenarnya sudah menghantui pemain berusia 25 tahun tersebut sejak awal Mei ketika menghadapi AC Milan. Kondisi itu bahkan membuatnya harus menepi dalam dua pertandingan penting Sassuolo melawan Torino dan Lecce.

Baca Juga:

Melalui unggahan di media sosial, Idzes mengungkapkan rasa kecewanya karena gagal memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Meski begitu, dia memilih fokus menjalani pemulihan agar tidak mengambil risiko yang lebih besar.

"Kecewa tidak bisa bersama tim kali ini," tulis Idzes.

Bek Timnas Indonesia Jay Idzes dipastikan absen membela Timnas Indonesia saat FIFA match day melawan Oman dan Mozambik. Cederanya kambuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI