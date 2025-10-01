Menjelang Lawan Persib, Pratama Arhan Bicara Kesulitan Hingga Pertemuan Rekan Timnas
jpnn.com, BANGKOK - Bek Bangkok United yang juga penggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan akan ikut turun melawan Persib Bandung pada AFC Champions League Two (ACL 2).
Laga babak penyisihan Grup G tersebut bakal digelar di True BG Stadium, Thailand, pada Rabu (1/10/2025) malam.
Pratama Arhan mengatakan, menjelang laga malam ini timnya memulai persiapan dengan sedikit terburu-buru.
Pasalnya Bangkik United baru saja menyelesaikan pertandingan kontra Ratchaburi FC.
Kelelahan fisik masih mendera skuad asuhan Totchawan Sripan itu.
"Kami memainkan banyak pertandingan di bulan lalu. Saya tahu kondisi saya dan kondisi tim ini cukup kesulitan, tetapi saya percaya diri untuk pertandingan," kata Pratama Arhan dalam konferensi pers pralaga.
Meski masih kelelahan, Bangkok United berambisi memenangkan pertandingan melawan Persib Bandung.
Pratama Arhan memastikan timnya bekerja keras agar Persib pulang dengan tangan kosong.
Komentar Pratama Arhan yang akan bertemu dengan teman-temannya di Persib Bandung dalam laga ACL 2.
