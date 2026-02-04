Menjelang Lawan Persija, Arema Lepas Pemain Asing

jpnn.com, MALANG - Arema FC melepas salah satu pilar asing di lini belakang, yakni Odivan Koerich.

Manajemen Arema mengatakan keputusan untuk tak lagi menggunakan jasa pemain asal Brasil itu murni karena hasil evaluasi performa tim sepanjang putaran pertama BRI Super League musim 2025/2026.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme dari Odivan. Keputusan ini merupakan hasil evaluasi paruh musim dengan tujuan memaksimalkan komposisi tim agar lebih kompetitif di lanjutan Super League," kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

Odivan Koerich didatangkan Arema FC pada awal musim ini. Pemain berposisi bek tengah ini diplot untuk memperkuat sektor pertahanan tim berjuluk Singo Edan ini.

Sejak berseragam Arema FC, bek berusia 26 tahun hanya mampu tampil delapan kali dengan mencatatkan total 475 menit bermain. Dia kalah bersaing dengan pemain belakang lainnya.

Bahkan, Odivan juga acap kali duduk di bangku cadang lantaran Pelatih Arema FC Marcos Santos lebih memilih menarik mundur gelandang bertahan Julian Guevara untuk mengisi bek tengah bersama Luiz Gustavo yang saat ini masih absen karena cedera.

Apalagi saat ini Arema FC telah mendatangkan mantan bek Tim Nasional Indonesia Hansamu Yama Pranata dengan status pinjaman dari Persija Jakarta.

Pertandingan melawan Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Senin (2/2) menjadi yang terakhir bagi Odivan berseragam Arema FC.