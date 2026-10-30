Menjelang Lawan Persija, Dewa United Tegaskan Larangan untuk Jakmania

jpnn.com - Duel panas Dewa United Banten FC kontra Persija Jakarta pada pekan ke-8 Super League 2026/2027 dipastikan berlangsung tanpa kehadiran suporter tim tamu.

Dewa United secara tegas meminta pendukung Macan Kemayoran tidak nekat datang ke Banten International Stadium.

Peringatan tersebut disampaikan menjelang pertandingan yang akan digelar pada Sabtu (31/10/2026) pukul 19.00 WIB. Panitia pelaksana (Panpel) Dewa United meminta seluruh suporter dan The Jakmania menghormati aturan yang telah ditetapkan.

Larangan ini bukan tanpa alasan. Suporter Persija masih harus menjalani hukuman dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI berupa larangan mendampingi tim saat melakoni enam pertandingan tandang.

Sanksi tersebut berlaku hingga berakhirnya putaran pertama Super League musim 2026/2027. Artinya, pendukung Persija belum diperbolehkan memberikan dukungan secara langsung ketika Persija bermain di markas lawan.

Melalui pernyataan resminya, Dewa United kembali menegaskan bahwa suporter Persija tidak boleh memasuki stadion untuk menyaksikan pertandingan akhir pekan ini.

"Sesuai sanksi yang ditetapkan oleh Komdis PSSI, penonton dan suporter @persija tidak diperbolehkan hadir langsung di stadion untuk pertandingan #DUBPSJ," tulis Dewa United Banten FC.

"Panpel Dewa United mengimbau seluruh pihak untuk menghormati keputusan tersebut, mematuhi ketentuan yang berlaku, dan menjaga situasi tetap aman serta kondusif."