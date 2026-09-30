Menjelang Lawan Timnas Indonesia, Choudhury Punya Alasan Bangladesh Tak Boleh Takut

jpnn.com - Bangladesh tidak gentar saat menghadapi Timnas Indonesia pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Bagi Bangladesh, laga tersebut menjadi kesempatan mengukur kemampuan mereka ketika menghadapi tim dengan level yang lebih tinggi.

Duel Indonesia vs Bangladesh dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10).

Bintang Bangladesh Hamza Choudhury menyadari Timnas Indonesia memiliki materi pemain berkualitas. Beberapa penggawa Garuda bahkan menjalani karier di kompetisi Eropa.

Namun, kondisi tersebut justru menjadi alasan Bangladesh tetap antusias menyambut pertandingan.

"Kami tahu Indonesia memiliki pemain berkualitas dan banyak yang bermain di liga-liga Eropa. Karena itu, pertandingan ini akan menjadi ujian yang berat," ucapnya.

"Namun, kami datang untuk menghadapi tantangan seperti ini dan melihat sejauh mana kemampuan kami."

Siap Rasakan Tekanan di GBK

Selain kualitas pemain Indonesia, Bangladesh juga harus menghadapi atmosfer SUGBK. Dukungan suporter tuan rumah diperkirakan membuat pertandingan makin menantang.