Menjelang Lawan Zambia, Timnas U-17 Indonesia Diminta Nikmati Permainan Tanpa Remehkan Lawan
jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi pertandingan perdana Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia.
Manajer Timnas U-17 Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa persiapan I Putu Panji Apriawan dan kolega sudah matang.
Nikmati Pertandingan di Piala Dunia
Pria kelahiran 14 Desember 1973 itu menilai, dengan persiapan maksimal, Garuda Muda menatap laga pembuka dengan rasa percaya diri.
"Kami tidak memberikan tekanan kepada para pemain. Kami ingin mereka menikmati setiap detik bermain di ajang akbar Piala Dunia."
"Tidak semua pemain punya pengalaman seperti mereka. Karena itu, kami terus memberikan masukan agar mereka tetap tenang dan bisa menampilkan permainan terbaik," ujar Zaki saat dihubungi JPNN.com.
Fokus Tanpa Meremehkan Lawan
Zaki berharap skuad asuhan Nova Arianto tetap fokus menghadapi Zambia, yang belum begitu berpengalaman di pentas Piala Dunia U-17.
Politikus partai Golkar itu menilai tim asal Afrika tersebut tetap patut diwaspadai karena memiliki keunggulan dalam postur tubuh dan kecepatan.
“Kami pernah menghadapi tim Afrika, yaitu Mali serta Pantai Gading pada laga uji coba. Saya berharap para pemain bisa memetik pelajaran dari pertandingan tersebut sebelum melawan Zambia,” ungkap Zaki.
Manajer Timnas Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar ungkap persiapan akhir skuad Garuda Muda jelang lawan Zambia di Piala Dunia U-17 2025, Selasa (4/11)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas U-17 Indonesia Hadapi Piala Dunia Tanpa Gemerlap
- Apa yang Disiapkan Timnas U-17 Indonesia Menjelang Laga Pembuka Piala Dunia U-17?
- Peringatan Nova Arianto ke Pemain Timnas Indonesia Menjelang Piala Dunia U-17 2025
- PSSI Umumkan Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U-17
- Pelatih Irak Meledak, Sindir Arab Saudi Dapat Keistimewaan di Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-0, Italia Singkirkan Israel