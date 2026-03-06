Menjelang Lebaran, BAZNAS dan TNI AL Sediakan Mudik Gratis Pakai Kapal Perang

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersinergi dengan TNI Angkatan Laut (AL) menghadirkan program mudik gratis menggunakan armada Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) bagi masyarakat menjelang Idulfitri.

Ketua Baznas Noor Achmad, menyampaikan dukungan tersebut saat menerima audiensi jajaran TNI AL di Gedung Baznas RI, Jakarta, Rabu (4/3).

Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat, khususnya para perantau, agar dapat pulang kampung dengan aman dan nyaman.

“Baznas sangat senang dapat kembali bekerja sama dengan TNI AL dalam melayani umat. Kami akan segera menindaklanjuti rencana dukungan logistik bagi para pemudik serta paket lebaran bagi personel TNI AL yang bertugas dalam program ini,” ujar Noor Achmad.

Dia menambahkan, bantuan yang disiapkan antara lain berupa konsumsi untuk sahur dan berbuka puasa serta kebutuhan logistik selama perjalanan laut.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu para pemudik menjalankan ibadah di penghujung Ramadan dengan lebih tenang.

Sementara itu, Asisten Operasional Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana Muda Yayan Sopiyan, menjelaskan TNI AL akan mengerahkan armada KRI untuk membantu mengurai kepadatan arus mudik, khususnya bagi pengguna kendaraan roda dua.

“Kami menyiapkan KRI dengan kapasitas 1.000 penumpang yang akan melayani rute Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Untuk mendukung operasional ini, kami juga menyiagakan 150 anak buah kapal yang bertugas di atas kapal,” kata Yayan.