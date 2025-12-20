Menjelang Libur Nataru, Wamen ESDM Tinjau Rest Area KM 57 & Fuel Terminal Cikampek

jpnn.com, CIKARANG - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung meninjau langsung kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) Pertamina di Rest Area KM 57 Karawang dan Fuel Terminal Cikampek, Jawa Barat.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi dan layanan berjalan aman selama periode libur akhir tahun.

Peninjauan diawali di SPBU Rest Area KM 57 Karawang dengan melakukan pengecekan kualitas BBM, termasuk pengujian densitas dan pengukuran berat jenis dan suhu.

Wamen ESDM juga menyapa langsung pelanggan yang sedang mengisi BBM untuk memastikan pelayanan berjalan secara optimal.

Dia mencoba langsung layanan kesehatan dan penukaran poin MyPertamina dengan merchandise menarik, serta mengecek berbagai fasilitas lainnya seperti barbershop, kursi pijat, hingga area istirahat.

Selain itu, Wamen ESDM juga melihat layanan motoris yang disiagakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan BBM di jalur tol.

“Dalam rangka Satgas Natal dan Tahun Baru untuk Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026, kami melakukan pengecekan di lapangan terkait ketahanan energi. Ketersediaan energi ini harus dipastikan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat," ungkap Yuliot.

"Pengecekan yang dilakukan meliputi ketersediaan BBM dan LPG untuk masyarakat, serta melakukan antisipasi terhadap potensi kebencanaan geologi,” sambungnya.