Menjelang Libur Sekolah, Jasa Marga Tingkatkan Preservasi Tol Demi Perjalanan Lebih Aman

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengintensifkan program preservasi rutin dan preventif di seluruh ruas tol yang dikelolanya guna mengantisipasi lonjakan pengguna jalan pada periode libur sekolah.

Selain itu, Jasa Marga juga memastikan kondisi perkerasan tol yang dikelolanya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Langkah itu merupakan wujud komitmen Melayani Sepenuh Hati untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan perjalanan.

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Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan pemeliharaan infrastruktur tol secara konsisten merupakan fondasi utama dari pelayanan yang andal dan berkelanjutan.

Preservasi rutin itu dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan pengguna jalan.

Penurunan kondisi perkerasan jalan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tingginya intensitas curah hujan hingga beban kendaraan berat Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Melalui program preservasi jalan yang terencana dengan baik, kami memastikan kualitas jalan tol tetap prima, sehingga masyarakat bisa bepergian dengan lebih aman dan nyaman, terutama jelang periode libur sekolah mendatang,” ujar Rivan.

Melalui anak usahanya, PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM), Jasa Marga mengelola program preservasi rutin yang mencakup peningkatan kapasitas gerbang tol, pembangunan dan pemasangan Median Concrete Barrier (MCB), renovasi gerbang serta plaza tol, pekerjaan Scrapping, Filling, and Overlay (SFO), hingga penambalan dan perawatan permukaan tol.