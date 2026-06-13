Menjelang Libur Sekolah, Polrestabes Bandung & Pemkot Patroli Antisipasi Kejahatan Jalanan
jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung bersama pemerintah kota, dan TNI melakukan patroli gabungan dalam rangka antisipasi kejahatan jalanan.
Ratusan personel gabungan diturunkan dalam kegiatan patroli keagamaan ke sejumlah wilayah di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, para pelaku kejahatan jalanan kini semakin berani dalam menjalankan aksinya.
Apalagi menjelang libur anak sekolah, Farhan ingin memastikan keamanan wisatawan yang berlibur ke Bandung.
"Urgensinya, kita sudah memasuki peak season dari masa liburan sekolah. Biasanya pada libur sekolah ini orang banyak sekali datang ke sini, maka kami mesti memastikan semua yang datang ke Kota Bandung itu betul-betul merasakan keamanan," kata Farhan seusai apel patroli gabungan di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (12/6/2026) malam.
Farhan mengatakan, sejumlah kejahatan jalanan telah terjadi di Kota Bandung beberapa minggu terakhir.
Menurutnya, aksi tersebut mayoritas dilakukan oleh para anak muda yang rata-rata masih di bawah umur.
"Ketika anak-anak kelebihan energi ini, ya ada beberapa yang kemudian menyalurkannya lewat kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan melanggar hukum. Itu memang rata-rata usia berapa para pelanggar itu ya? Di bawah 16 (tahun), masih pada remaja. Jadi memang kami harus segera tekan ini, jangan sampai muncul lagi," jelasnya.
Polrestabes Bandung bersama Pemkot melakukan patroli keamanan kejahatanan jalanan menjelang libur sekolah. Wali Kota sebut pelaku kejahatan semakin berani.
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