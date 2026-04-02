Menjelang Misa Kamis Putih, Tim Jihandak Sterilisasi Gereja di Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Tim Jihandak Polres Metro Tangerang Kota melakukan sterilisasi di sejumlah gereja menjelang perayaan Misa Kamis Putih dalam rangka Hari Raya Paskah.

Sterilisasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat, khususnya saat momentum hari besar keagamaan.

“Sterilisasi ini kami lakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman dan kondusif. Kami ingin umat dapat beribadah dengan khusyuk tanpa rasa khawatir,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Dr. Raden Muhammad Jauhari dalam keterangannya, Kamis.

Kegiatan sterilisasi dipusatkan di dua lokasi yakni Gereja Santo Agustinus di wilayah Cibodas Baru serta Gereja Santo Agustinus Cabang Palem Semi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Jatiuwung Kompol Rabiin bersama tim Jihandak Brimob Polda Metro Jaya.

Tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, hingga pengurus gereja melakukan penyisiran menyeluruh di berbagai titik vital. Mulai dari area altar, ruang ibadah, ruang kontrol CCTV, hingga area parkir tak luput dari pemeriksaan.

Selain itu, tim Jihandak juga melakukan deteksi terhadap potensi benda mencurigakan yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Hingga kegiatan berakhir, tidak ditemukan adanya benda berbahaya di kedua lokasi tersebut.

Kapolres menambahkan kehadiran aparat keamanan ini juga mendapat dukungan dari pihak gereja. Pengurus gereja menyampaikan apresiasi atas langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian dan unsur terkait.

Sterilisasi ini merupakan bagian dari rangkaian pengamanan terpadu yang dilakukan Polres Metro Tangerang Kota dalam menghadapi perayaan Paskah 2026, termasuk pengamanan saat ibadah berlangsung.