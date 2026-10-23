Menjelang MotoGP Australia 2026, Marc Marquez Bicara Tajam soal Team Order
jpnn.com - Marc Marquez tidak menganggap team order sebagai faktor utama untuk memenangi persaingan MotoGP 2026.
Pembalap Ducati itu menilai kemampuan dan kecepatan di lintasan tetap menjadi penentu, di tengah isu team order yang menghangat menjelang MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island, akhir pekan ini.
Wacana tersebut mencuat saat kompetisi memasuki fase krusial dengan lima balapan tersisa.
Aprilia menjadi sorotan setelah muncul dugaan tim asal Noale itu mempertimbangkan strategi team order untuk memperbesar peluang Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia.
Team Order di Mata Marc Marquez
Marquez pun menyampaikan pandangannya secara lugas mengenai kemungkinan adanya team order pada sisa musim ini.
"Menurut saya, pembalap yang punya kecepatan tidak membutuhkan team order. Instruksi semacam itu baru diperlukan ketika kecepatan tidak cukup untuk bersaing," ucapnya.
Meski rumor tersebut terus berkembang, pembalap berjuluk The Baby Alien itu memilih tidak menghabiskan energi untuk memikirkan strategi rival.
Dia ingin memaksimalkan kemampuan sendiri dan melihat sejauh mana Ducati mampu menandingi kekuatan Aprilia.
Marc Marquez melontarkan pernyataan tajam soal team order menjelang MotoGP Australia 2026.
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