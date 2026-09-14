Menjelang MotoGP Indonesia 2026, Pertamina Ajak Masyarakat Rasakan Semangat Balap

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melanjutkan rangkaian Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia melalui nonton bareng MotoGP San Marino di Grha Pertamina, Jakarta, Minggu (13/9).

Rangkaian itu dilakukan menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9–11 Oktober 2026.

Nobar MotoGP San Marino menjadi kegiatan nonton bareng kedua dalam rangkaian Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Kegiatan yang melibatkan komunitas motor dan Perwira Pertamina ini menjadi bagian dari upaya membangun antusiasme publik menuju balapan di Mandalika sekaligus mendekatkan atmosfer MotoGP kepada komunitas dan masyarakat.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita mengatakan antusiasme menuju MotoGP Indonesia perlu terus dibangun karena ajang ini memiliki arti yang lebih luas dari sekadar kompetisi motorsport internasional.

Kehadiran MotoGP menjadi momentum untuk memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism sekaligus memberikan dampak bagi aktivitas ekonomi di daerah.

“Ajang ini membawa perhatian dunia ke Indonesia dan menjadi momentum untuk mendorong pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk UMKM dan pelaku usaha lokal di Mandalika dan Lombok,” ujar Arya.

Menurut Arya, dampak tersebut menjadi salah satu nilai penting dari penyelenggaraan Pertamina GP Indonesia.