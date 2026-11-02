Menjelang MotoGP Qatar 2026, Marc Marquez Punya Rencana yang Tak Biasa, Ada Apa?
jpnn.com - Marc Marquez memilih mengambil langkah berbeda menjelang MotoGP Qatar 2026.
Pembalap Ducati Lenovo Team itu memilih kembali ke Spanyol lebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Qatar.
Marquez bahkan berencana baru tiba di Doha, Qatar pada Kamis (5/11/2026) malam.
Keputusan tersebut menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah.
"Saya berencana pulang terlebih dahulu ke Spanyol, kemudian melanjutkan perjalanan ke Doha pada Kamis malam," ucapnya.
Marc Marquez Pilih Kembali ke Spanyol
Keputusan Marquez cukup berbeda dari kebiasaan para pembalap ketika menghadapi rangkaian seri berdekatan.
Biasanya, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju negara penyelenggara berikutnya agar memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan balapan.
Namun, kali ini Marquez memilih singgah terlebih dahulu di Spanyol. Dia baru akan menuju Qatar menjelang dimulainya agenda resmi MotoGP.
Marc Marquez punya rencana tak biasa menjelang MotoGP Qatar 2026. Ada apa? Simak selengkapnya di sini.
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