Menjelang MotoGP Qatar 2026, Tim-Tim Diberi Panduan Berlindung
jpnn.com - Gelaran MotoGP Qatar 2026 berlangsung di tengah situasi keamanan yang menjadi perhatian serius.
Seluruh tim peserta bahkan telah menerima arahan khusus mengenai prosedur keselamatan apabila terjadi keadaan darurat selama berada di Sirkuit Lusail.
Informasi tersebut diungkapkan reporter MotoGP Mat Oxley. Dia menyebut pihak terkait telah membagikan dokumen berisi petunjuk mengenai titik-titik aman yang bisa digunakan untuk berlindung di kawasan paddock.
Tim MotoGP Terima Panduan Keselamatan Khusus
Dokumen bertajuk Internal Shelter Locations itu memberikan gambaran tentang sejumlah tempat yang dinilai dapat menjadi lokasi perlindungan bagi para anggota tim.
Selain menunjukkan titik aman, panduan tersebut juga mengatur tindakan yang harus dilakukan apabila otoritas setempat mengumumkan peringatan darurat nasional.
Terdapat tujuh tahapan keselamatan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, segera mencari tempat berlindung, tidak menggunakan lift, serta mendatangi bangunan permanen yang telah ditentukan oleh masing-masing tim ketika berada di sekitar lintasan.
Para personel juga mendapat peringatan agar tidak mendekati benda-benda mencurigakan yang ditemukan di lokasi kejadian.
Di tengah situasi tersebut, Yamaha telah memutuskan untuk tidak mengirimkan pembalapnya ke Qatar.
Gelaran MotoGP Qatar 2026 berlangsung di tengah situasi keamanan yang menjadi perhatian serius.
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