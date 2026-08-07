Menjelang MPLS Perdana SNT, Mendikdasmen Minta Guru Banyak Belajar

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memberikan penguatan kepada para kepala sekolah dan tenaga pendamping pembelajaran (TPP) SNT yang akan segera memulai tugas di sekolah masing-masing, menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) perdana Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) pada 10 Agustus 2026.

Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kepsek dan TPP agar mampu membangun lingkungan dan budaya belajar SNT sejak hari pertama. Selain memastikan kesiapan penyelenggaraan pembelajaran, kepsek dan TPP diharapkan menjadi motor menghadirkan layanan pendidikan bermutu, membangun suasana sekolah aman dan menyenangkan, serta mendampingi setiap murid mengembangkan potensi secara optimal.

Mendikdasmen mengatakan kepsek dan TPP menjadi bagian penting dari langkah awal penyelenggaraan SNT. “Saudara-saudara adalah bagian dari sejarah baru pendidikan Indonesia. Mari wujudkan mimpi Indonesia Hebat melalui prestasi anak-anak bangsa. Jalankan tugas ini dengan penuh dedikasi, sukacita, dan semangat untuk terus belajar,” ujar Mu'ti di Kabupaten Tangerang, Jumat (7/8).

Menurut dia, keberhasilan SNT sangat bergantung pada kualitas kepsek dan pendidik yang menjalankannya. Oleh karena itu, pendidik tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi harus terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjadi pembimbing sekaligus sumber inspirasi bagi murid.

“Guru harus terus belajar. Guru mengajar agar murid belajar, dan pada saat yang sama mengajar juga merupakan proses untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti meningkatkan kapasitas diri,” ungkapnya.

Dia mendorong kepsek dan TPP memanfaatkan ruang inovasi yang terbuka dalam pengembangan SNT. Sebagai satuan pendidikan yang mulai bertumbuh, SNT diharapkan mampu mengembangkan berbagai praktik pembelajaran terbaik dengan mempelajari pengalaman sekolah-sekolah berkinerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, praktik-praktik baik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun budaya mutu, tanpa menghilangkan ruang bagi kepsek dan pendidik untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan murid dan karakter masing-masing sekolah.

Penguatan yang diberikan menjelang MPLS juga menjadi momentum untuk menegaskan bahwa hari-hari pertama murid berada di SNT harus menjadi pengalaman yang positif.