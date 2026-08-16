Menjelang Muktamar Ke-35 NU, Ustaz Taufik Suprapto dari Bekasi Puji Rekam Jejak Kiai Marsudi Syuhud

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) 2026, gelombang apresiasi terhadap figur kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mengalir dari tingkatan daerah.

Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi Ustaz Taufik Suprapto memberikan pandangan positif atas hadirnya sosok KH Marsudi Syuhud dalam bursa Calon Ketua Umum PBNU.

Ustaz Taufik menilai KH Marsudi Syuhud memiliki kapabilitas dan jam terbang yang sangat matang, baik di kancah nasional maupun internasional.

Dia menilai rekam jejak beliau dalam menjembatani komunikasi antar-umat serta memperkuat kemandirian organisasi dinilai menjadi modal krusial untuk membawa PBNU melangkah lebih maju.

"KH Marsudi Syuhud adalah sosok ulama yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga visi kepemimpinan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Beliau telah membuktikan dedikasinya dalam merawat ukhuwah serta membangun jaringan organisasi yang luas," ujar Ustaz Taufik.

Menurutnya, pengalaman panjang Kiai Marsudi di kepengurusan pusat memberikan jaminan kepemimpinan yang stabil dan visioner bagi warga Nahdliyin.

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"Kami menyambut baik dan mengapresiasi rekam jejak Kiai Marsudi Syuhud. Kehadiran beliau memberikan warna positif serta memperkaya pilihan figur pemimpin yang matang. Visi beliau dalam merawat ukhuwah islamiyah dan kebangsaan adalah aset penting bagi NU saat ini," ungkap Ustaz Taufik

Taufik menaruh harapan kepada pemimpun NU ke depan, ia berharap terciptanya kekuatan ekonomi Nahdliyyin.