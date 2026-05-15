Menjelang Muktamar NU, Gus Salam Mengantongi Pesan dari Situbondo

jpnn.com - SITUBONDO - Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyyah Sukorejo, Asembagus Situbondo, yang juga Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur KH Ahmad Azaim Ibrahimy meminta PBNU merangkul semua kadernya.

Hal itu disampaikannya dalam obrolan bersama rombongan salah satu kandidat Ketum PBNU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

"Ra Azaim meminta agar NU ke depan merangkul semua potensi yang dimiliki kader-kader NU,” kata KH Mas Cholil Nawawi yang turut mendampingi Gus Salam.

Menurut Mas Cholil, permintaan itu menggambarkan agar PBNU ke depan berorientasi untuk merangkul dan menyatukan kader-kader potensial dalam khidmah demi kemashlahatan umat, dan juga menghindari ketegangan dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

Sementara itu, Gus Salam menuturkan bahwa beberapa kunjungannya merupakan bagian safari silaturahmi.

"Sekalian sowan ke Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Lalu ke Situbondo, nanti ke Paiton dan Sidoarjo,” kata Gus Salam.

“Di Situbondo saya mengkaji tentang NU ke Kiai Afifuddin Muhajir. Luar biasa pandangan beliau tentang peran strategis NU ke depan,” imbuhnya.

Gus Salam menuturkan, KH Afifuddin Muhajir menekankan tiga peran strategis sekaligus arah pergerakan serta perjuangan NU ke depan.