Menjelang Muktamar NU, Majelis Zawiyah Ar Raudhah Doakan KH Ma'ruf Amin Terpilih

jpnn.com, JAKARTA - Zawiyah Ar Raudhah Jakarta mendoakan Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin agar terpilih mengemban amanah sebagai rais aam syuriah PBNU pada Muktamar ke-35 mendatang.

Hal ini disampaikan Khadim Zawiyah Ar Raudhah KH Muhammad Danial Nafis disela-sela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri Syekh Muhammad Fadhil Al Jailani Al Hasani, KH Ma’ruf Amin, KH Marwazie Al Batawi, dan ribuan jemaah di Jakarta, Selasa (25/8).

“Beliau (KH Ma’ruf Amin, red) alim ulama, yang kita tidak usah memuji karena memang beliau sudah terpuji. Maka kami yang muda, alfakir, berkumpul di sini mendoakan, semoga Allah SWT memberikan amanah, dan semoga beliau kuat yang di usia lanjut yang sudah luar biasa memikul amanah kebangsaan, tapi insyaallah amanah nahdliyah tetap akan bersama beliau,” ucap KH Muhammad Danial Nafis, yang disambut aamiin oleh para jemaah yang hadir.

Awalnya, KH Muhammad Danial Nafis menyoroti isu amplop yang viral dan berkembang pra-muktamar.

Ia mengaku prihatin, sampai-sampai para kiai dan ulama sepuh NU turut bicara dan mengimbau para muktamirin (peserta muktamar) untuk tidak memilih berdasarkan bayaran.

“Kita prihatin, sampai masyayikh, syaikhul syuyukh pada bicara, KH Ma’ruf Amin dan sepuh-sepuh kiai NU lainnya juga campaign jangan sampai ada risywah. NU, tempat kumpulnya ulama kok main amplop untuk jabatan ketua umum sampai jabatan AHWA, itu berbayar. Naudzubillahiladzim, semoga kita dijauhkan dihindarkan hal-hal itu,” ujar dia.

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Mungkin karena faktor amplop itu, ia melihat, dari nama KH Ma’ruf Amin tidak masuk bursa.

“Guru kita, KH Ma’ruf Amin itu tidak beredar namanya, tidak masuk dalam deretan, apa karena tidak bagi-bagi atau apa itu, masyaallah,” katanya.