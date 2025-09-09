Menjelang Muktamar PPP, 13 DPW Bersilaturahmi dengan Epyardi Asda

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 13 ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) bersilaturahmi dengan Epyardi Asda sebuah hotel di Jakarta, Selasa (9/9), untuk menyamakan persepsi menjelang Muktamar PPP yang bakal digelar 27 September 2025.

Dalam pertemuan itu, sejumlah ketua DPW PPP menyampaikan berbagai problematik yang terjadi di tubuh partai berlambang Kakbah tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga mengkritik kepemimpinan Mardiono yang gagal mengantarkan kader PPP ke kursi DPR RI pada Pileg 2024 lalu.

"Kami datang dan bersilaturahmi di sini untuk mencari solusi agar PPP dapat bangkit kembali dan kembali meraih kursi di DPR RI, " kata Ketua DPW Provinsi Banten Subadri dalam keterangannya, Selasa (9/9). Subadri menyebutkan mereka yang datang dalam pertemuan itu adalah satu kelompok di dalam PPP yang ingin perubahan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Epyardi Asda mengaku sangat antusias untuk turun gunung dan bertekad membesarkan dan membuat PPP berjaya sebagaimana masa lalu. Mantan anggota DPR RI tiga periode yang pernah menduduki kepemimpinan partai di tingkat cabang, wilayah dan pusat itu mengatakan prasyarat utama membesarkan partai adalah semua komponen harus guyub.

"Di samping itu pengurus tingkat cabang harus diberdayakan dan dimakmurkan sehingga mereka betul-betul bekerja keras untuk partai," kata Epyardi.

Dia juga mengatakan sudah saatnya semua fungsionaris sadar bahwa mengelola partai tidak boleh one man show. "Setiap keputusan harus diambil melalui mekanisme rapat partai yang kuorum," kata Epyardi. (mcr8/jpnn)