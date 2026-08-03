Menjelang Musda Demokrat Aceh, Nurdiansyah Alasta: Semua Kader Harus Kompak dan Patuh pada Aturan Partai

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Aceh pada 19 Agustus 2026, Anggota DPRA sekaligus kader Partai Demokrat drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes, mengajak seluruh kader untuk menjaga persatuan, memperkuat kekompakan, serta menjunjung tinggi aturan organisasi yang telah ditetapkan partai.

Menurut Nurdiansyah, Musda merupakan forum demokrasi internal yang harus dijalankan dengan semangat kekeluargaan, saling menghormati, dan penuh kedewasaan politik.

Dia menyebut perbedaan pandangan dan pilihan adalah hal yang wajar, namun tidak boleh mengurangi soliditas Partai Demokrat.

"Partai Demokrat telah memiliki aturan main Musda yang jelas, terbuka, dan demokratis. Seluruh tahapan telah diatur melalui mekanisme organisasi sehingga setiap kader memiliki kewajiban untuk menghormati proses yang sedang berjalan," ujar Nurdiansyah dalam keterangannya pada Senin (3/7/2026).

Nurdiansyah menyatakan keyakinannya bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi, berdasarkan aturan partai serta berbagai pertimbangan yang objektif.

"Saya meyakini Ketum AHY akan mengambil keputusan yang terbaik demi masa depan Partai Demokrat Aceh. Sebagai kader, tugas kita adalah menjaga persatuan, menghormati mekanisme organisasi, serta menerima setiap keputusan partai dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Dia juga mengingatkan menjelang Musda tidak ada pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini yang menyesatkan, maupun mengatasnamakan atau menjual nama Ketua Umum untuk memengaruhi sikap kader.

"Marilah kita menjaga etika politik. Jangan menyebarkan fitnah, jangan memecah belah sesama kader, dan jangan ada pihak yang mengatasnamakan atau menjual nama Ketua Umum untuk kepentingan tertentu. Jika ada keputusan resmi, tentu akan disampaikan melalui mekanisme organisasi yang sah," katanya.