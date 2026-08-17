Menjelang Musim Baru, Igor Tolic Ungkap Kunci agar Persib Bandung Makin Kompak

jpnn.com - Persib Bandung memanfaatkan agenda di Bali untuk menyatukan para pemain sebelum memasuki persaingan Super League 2026/27.

Bukan hanya kondisi fisik yang menjadi perhatian Pelatih Persib Igor Tolic.

Juru taktik asal Kroasia tersebut juga ingin para pemain lama dan rekrutan baru makin memahami satu sama lain di dalam permainan.

Igor Tolic Tekankan Kenyamanan Pemain

Menurut Tolic, lingkungan latihan memiliki pengaruh terhadap perkembangan tim. Pemain membutuhkan suasana yang mendukung agar bisa menjalankan setiap instruksi dengan maksimal.

"Terpenting, ketika Anda mengesampingkan hal lain dalam sepak bola, hal terpenting bagi pemain ialah lapangan yang bagus, rekan tim yang baik dan bola yang berkualitas."

"Ketika mereka datang ke sesi latihan, mereka merasa senang," jelasnya.

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Tolic menilai kualitas lapangan juga berkaitan dengan kepercayaan diri pemain. Kondisi latihan yang baik membuat pemain lebih leluasa menerapkan berbagai materi yang diberikan tim pelatih.

"Pada sesi latihan, instruksi apa pun yang Anda berikan kepada pemain di lapangan yang bagus itu akan dapat dijalankan dengan baik. Jika lapangannya tidak bagus maka pemain akan menjadi frustrasi," tambahnya.