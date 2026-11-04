Menjelang Naik Status Guru PPPK Paruh Waktu, IGI Menegaskan Komitmennya

jpnn.com - LOMBOK TIMUR – Para guru PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes pada awal 2027.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menegaskan komitmennya mengawal alih status tersebut.

IGI menekankan pentingnya memastikan naiknya status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tersebut diikuti peningkatan kesejahteraan.

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"Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian mendesak saat ini ialah memperjuangkan perubahan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Ketua IGI Lombok Timur Salman Alfarizi di Lombok Timur, Selasa (3/11).

Ia menyampaikan langkah itu krusial guna mendongkrak pendapatan guru yang selama ini dinilai masih sangat minim.

Menurutnya, penghasilan guru berstatus PPPK paruh waktu saat ini masih terbatas di angka Rp500.000 per bulan. Bahkan di bawah besaran honorarium harian di luar tambahan pos anggaran tertentu.

"Hanya itu tugas untuk sementara yang mendesak. Kami akan konsolidasi dengan guru-guru yang ada," ujar Salman.

Dalam memperjuangkan nasib para pendidik, IGI Lombok Timur terus membangun koordinasi intensif dengan pengurus IGI tingkat wilayah maupun pusat, serta menjalin komunikasi aktif dengan para guru di berbagai tingkatan.