jpnn.com - REJANG LEBONG – Para PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menunggu kepastian nasib.

Pasalnya, Pemkab Rejang Lebong sedang mengevaluasi kinerja 355 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjelang berakhirnya masa kontrak kerja pada 30 November 2026.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong Dheny Rizkiansyah mengatakan hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan perpanjangan kontrak masing-masing pegawai.

Baca Juga: Kabar Gembira untuk Ribuan Peserta Seleksi PPPK yang Sebelumnya Dinyatakan Tidak Lulus

"Saat ini proses evaluasi masih berjalan. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan apakah kontrak kerja masing-masing pegawai akan diperpanjang atau tidak," katanya di Rejang Lebong, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan evaluasi dilakukan terhadap seluruh PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang terdiri atas 197 tenaga teknis, 123 tenaga guru, dan 35 tenaga kesehatan.

Evaluasi yang dilakukan, kata dia, berdasarkan sejumlah aspek pelaksanaan tugas, meliputi kedisiplinan kerja, capaian evaluasi kinerja, serta pertimbangan lain dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Ijazah Sejumlah PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu Bermasalah

PPPK Paruh Waktu dengan catatan kinerja dan kedisiplinan buruk terancam tidak diperpanjang kontraknya.

Sementara itu, terkait wacana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu oleh pemerintah pusat, pihaknya, kata Dheny, masih menunggu petunjuk resmi.