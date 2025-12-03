Menjelang Nataru, KAI Logistik Kirim 7 Lokomotif ke Jawa

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro pada segmen Project Logistic mengirim tujuh unit lokomotif dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, sebagai dukungan terhadap kelancaran peningkatan mobilitas masyarakat khususnya pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Dwi Wulandari, VP of Corporate Secretary KAI Logistik, menjelaskan pengiriman dilakukan secara bertahap sejak 25 November 2025 dari Depo Gerbong Rejosari Divre IV Tanjungkarang menuju Stasiun Jakarta International Container Terminal (JICT) di wilayah Daop 1 Jakarta.

"Ketujuh Lokomotif tipe CC 206 tersebut masing-masing memiliki berat 88 ton dan direncanakan tiba seluruhnya di JICT pada 2 Desember 2025," ujar Dwi.

Pengiriman lokomotif menjadi langkah strategis untuk mendukung penambahan frekuensi perjalanan kereta api guna meningkatkan kapasitas angkutan penumpang, serta mempersiapkan kebutuhan operasional dan program suksesi di tahun 2026.

Optimalisasi ini juga diharapkan bisa memperkuat keandalan layanan dan memenuhi tingginya permintaan perjalanan masyarakat selama masa angkutan Nataru 2025/2026.

Sejak 2018, KAI Logistik terus dipercaya menangani berbagai project logistics sarana perkeretaapian di lingkungan KAI Group.

Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan melalui prosedur pengawasan ketat, termasuk pelaksanaan joint inspection, baik pada saat keberangkatan maupun ketika barang diterima, untuk memastikan kondisi lokomotif tetap sesuai standar.

Untuk memperkuat perlindungan, seluruh proses pengiriman dilindungi oleh Asuransi All Risk sebagai langkah mitigasi yang memberikan jaminan tambahan atas keamanan dan keselamatan barang bernilai tinggi tersebut.