jpnn.com, JAKARTA - Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) keselamatan transportasi laut menjadi sorotan banyak kalangan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengencarkan uji petik kelaikan laut kapal penumpang untuk mencegah kecelakaan kapal yang terus berulang.

"Kami menilai kelaikan laut kapal penumpang harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan terutama menjelang libur Nataru yang pasti akan meningkatkan jumlah penumpang yang ingin mudik ke kampung halaman atau mau berlibur ke berbagai wilayah di Indonesia. Rentetan kecelakaan kapal laut selama 2026 ini harus menjadi pelajaran penting,” ujar Syaiful Huda, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan uji petik merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap kapal penumpang memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap kondisi teknis kapal, kelengkapan perlengkapan keselamatan, serta kesiapan awak kapal dalam menjalankan operasional pelayaran.

"Uji petik kelaikan kapal penumpang hari-hari ini tidak boleh dilakukan untuk mengugurkan kewajiban saja, tetapi harus serius karena dampaknya luar biasa bagi keselamatan penumpang,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKB DPR ini menegaskan sepanjang tahun ini kecelakaan laut utamanya melibatkan kapal penumpang tergolong tinggi.

Hingga November 2026, rentatan kecelakaan kapal penumpang menimpa KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Sulawesi Selatan, KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumenep, KMP Putri Yasmi, KMP Virgo Transport 8, dan KM Batumandi yang terbakar di perairan Pelabuhan Merak.

"Dari rentetan musibah tersebut puluhan penumpang meninggal dunia dan ratusan lainnya dinyatakan hilang karena jasadnya tidak ditemukan," katanya.