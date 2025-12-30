Menjelang Nataru, Menteri ESDM Tinjau Kesiapan Energi di Integrated Terminal Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau Integrated Terminal (IT) Jakarta.
Kunjungan pada Minggu (28/12) itu bertujuan memastikan kesiapan pasokan BBM dan LPG Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menghadapi periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Dalam peninjauan tersebut, Bahlil didampingi jajaran kementerian dan direksi PT Pertamina (Persero).
Mengingat wilayah Jawa Bagian Barat memiliki tingkat mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi, keandalan distribusi energi menjadi prioritas utama pemerintah.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Freddy Anwar menegaskan IT Jakarta merupakan tulang punggung penyaluran energi di wilayah JBB.
Untuk menjamin kelancaran libur panjang, operasional terminal dipastikan berjalan penuh.
"Kami memastikan kesiapan operasional berjalan optimal, mulai dari ketersediaan stok hingga aspek keselamatan. Kami beroperasi penuh 7x24 jam guna memastikan kelancaran distribusi energi ke masyarakat," ujar Freddy, Selasa (30/12).
Antisipasi kemacetan dan kendala teknis kendaraan di jalur mudik/wisata juga menjadi fokus Pertamina.
