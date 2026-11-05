Menjelang Nataru, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat hingga Kereta Api

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Stok cadangan pangan nasional saat ini berada dalam kondisi relatif aman sebesar 4,56 juta ton dengan target penyaluran SPHP sebanyak 828 ribu ton.

Realisasi bantuan pangan beras periode Juli hingga September tercatat mencapai 97,01 persen atau 997,3 ribu ton yang akan dilanjutkan penyalurannya pada Oktober sampai Desember 2026.

"Pemerintah terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi dengan penguatan pasokan, distribusi, dan subsidi di tengah resiko iklim dan resiko geopolitik," kata Airlangga di kantornya, Kamis (5/11).

Pemerintah turut mendorong inisiatif penguatan daya beli masyarakat melalui program diskon nasional, seperti Belanja di Indonesia Aja (BINA) dan Hari Belanja Nasional.

Program BINA tahun lalu mencatatkan angka penjualan sebesar Rp31 triliun dan Hari Belanja Nasional menghasilkan Rp36,4 triliun, yang tahun ini ditargetkan meningkat melampaui capaian sebelumnya.

Di sektor energi, harga terus dijaga lewat subsidi serta pemberian insentif bahan baku nol persen untuk LPG industri kimia dan bahan baku plastik dengan bea masuk nol persen selama enam bulan.

Insentif juga diberikan pada suku cadang komponen pesawat guna menekan serta mengurangi biaya perawatan atau maintenance maskapai penerbangan.