Menjelang Nataru, Pertamina Patra Niaga JBB Pastikan Stok BBM & LPG Aman

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional JBB memastikan stok BBM dan LPG aman menjelang Nataru 2025/2026 di Sukabumi dan Cianjur.

Sales Area Manager Sukabumi, Erlangga Prabhasasri menyampaikan, peningkatan konsumsi Gasoline diperkirakan sekitar 0,8% dan Gasoil sekitar 2,8% dibandingkan dengan konsumsi normal.

Sementara untuk penyaluran LPG diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 1,1%.

"Dalam memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap optimal maka disiapkan 85 SPBU dan 80 unit Pertashop di jalur potensial. Serta didukung oleh fasilitas lainnya berupa mobil tangki siaga, motorist dan SPBU modular dan 2 unit Mini Serambi MyPertamina di Pelabuhan Ratu dan Cimacan,” tutur Erlangga dalam sosialisasi Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Sukabumi dan Kota/Kabupaten Cianjur pada Senin (22/12).

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria menegaskan pembentukan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menjaga keandalan layanan energi bagi masyarakat.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan dan distribusi energi kepada masyarakat selama Satgas Nataru 2025/2026, khususnya di Sukabumi dan Kota/Kab. Cianjur dengan optimal.

"Tim tanggap darurat juga kami siapkan untuk mengantisipasi cuaca yang tidak menentu khususnya daerah yang rawan bencana,” jelas Satria.

Pertamina juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun informasi terkait layanan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135. (esy/jpnn)



