Menjelang Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030, Gustaf Bertemu Profesor Purnomo Yusgiantoro, Begini Pesannya

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (PATRIA), Agustiinus Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) selaku ketua umum bersama jajarannya beraudiensi dengan Profesor Purnomo Yusgiantoro di Kantor Purnomo Yusgiantoro Center, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026).

Untuk diketahui, Profesor Purnomo Yusgiantoro merupakan mantan Menteri ESDM pada era pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono serta menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Presiden SBY dan kini menjadi Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi.

Dalam kesempatan itu, Gustaf sapaan akrabnya Ketua Umum DPP PATRIA mengatakan kedatangannya bersama jajaran bertujuan untuk mendapatkan pandangan terkait situasi ekonomi dan energi global akibat perang di Timur Tengah.

Gustaf juga mengundang Profesor Purnomo menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 dan Refleksi Nasional 2026 yang berlangsung pada Sabtu, 11 April 2026 di Gedung Vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jalan Gatot Subroto No. 44 Jakarta.

Menurut Gustaf, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC akan memimpin Misa Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 didampingi Pastor Moderator DPP PATRIA Romo Yohanes Wahyu Prasetyo, OFM dan beberapa pastor/Romo.

“Misa pelantikan (DPP PATRIA, red) dipimpin Ketua KWI yang juga Uskup Keuskupan Bandung. Jadi, konselebran adalah Mgr. Antonius Subianto Bunjamin,” ujar Gustaf, yang merupakan alumnus Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia dan juga mantan Ketua Presidium DPC PMKRI Cabang Kupang.

Gustaf juga menyampaikan sejumlah tokoh akan hadir dalam acara seremonial pelantikan DPP PATRIA dan menjadi narasumber dalam Refleksi Nasional bertema “Sistem Politik, Ekonomi, Budaya, Ekologi, SDM dan Peran Pers Menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun narasumber pada acara Refleksi Nasional berasal dari berbagai unsur baik pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, tokoh pers.