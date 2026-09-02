Menjelang Pemilu 2029, Rio: Kader Partai Lain Melirik Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan banyak kader partai lain mulai melirik Hanura.

Namun, pihaknya belum mau mengungkap secara rinci tentang jumlah dan asal partai dari para politisi yang ingin bergabung dengan Hanura.

"Beberapa orang dari partai lain, yang sudah menghubungi saya. Di antaranya, ada yang masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari fraksi di partai lain," ujar Rio saat menggelar konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (1/8/2026) malam.

Konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta angggota DPRD Hanura se-Provinsi NTB. Kegiatan itu juga dihadiri jajaran tim Task Force Hanura, dan elite DPP Hanura.

Rio menambahkan ketertarikan kader dan tokoh politik kepada partai yang dinahkodai oleh Oesman Sapta (OSO) itu, muncul setelah struktur partai dan Tim Task Force aktif melakukan konsolidasi di berbagai daerah.

"Kerja-kerja politik yang kami jalankan, membuat Partai Hanura 'diamati'. Selain para tokoh, publik juga meyakini Hanura kali ini berbeda dengan Hanura yang dahulu. Ada keseriusan yang bisa dirasakan," ungkapnya.

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Rio memastikan publik akan terus melihat pergerakan dan kerja-kerja nyata Hanura di tengah masyarakat. Pihaknya akan mendatangi seluruh provinsi, dengan bahasa kemenangan dan semangat yang sama di seluruh daerah.

"Saya punya teman hampir di semua partai besar, mereka memprediksi Hanura akan naik dan mengaum. Kemungkinan, ada juga hitung-hitungan tentang posisi mereka di partai lama. Jika mereka tak mendapat tempat atau nomor bagus, di Hanura kkami kasih di nomor 1," tegasnya.