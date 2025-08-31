Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Persib Bandung Disebut Akan Meminjamkan 3 Pemain

jpnn.com - Bursa transfer Super League 2025/26 akan ditutup pada Minggu (31/8/2025) tengah malam. Menjelang deadline, Persib Bandung masih melakukan pergerakan di pasar pemain.

Rumor yang bereda Pelatih Persib Bojan Hodak akan melepas tiga pemain dengan status pinjaman, yakni Henhen Herdiana, Dimas Drajad, dan Dedi Kusnandar.

Spekulasi ini makin menguat setelah Dedi Kusnandar tidak hadir dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (30/8/2025).

Tiga Pemain Persib Akan Dipinjamkan

Hodak membenarkan bahwa ada tiga pemain yang akan dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain. Namun, dia enggan menyebutkan nama yang dimaksud.

"Untuk ini, saya rasa lebih baik ditanyakan ke Adhitia karena tadi malam dia bekerja sampai tengah malam. Namun, ada tiga pemain yang akan dipinjamkan," kata Hodak di Bandung, Minggu (31/8).

Meski begitu, juru taktik asal Kroasia tersebut memberi sinyal kuat bahwa pemain yang dimaksud merupakan sosok-sosok berpengalaman, salah satunya Dedi Kusnandar dan Dimas Drajad.

"Ada beberapa klub yang menanyakan tentang dia (Dedi Kusnandar), kami akan bicara dengannya dan setelah itu kami akan memutuskan," ucap dia.

Alasan Peminjaman Pemain

Menurutnya, menit bermain dibutuhkan kedua pemain tersebut menginat Dedi dan Dimas sempat mengalami cedera panjang.